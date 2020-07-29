الإخواني محمد ناصر: تميم دفع أموالا لا تحصى لعزمي بشارة

الأربعاء 29 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

شن محمد ناصر المذيع في قناة ”مكملين“ الإخوانية، التي تبث من تركيا، هجوما على المفكر الفلسطيني المثير للجدل عزمي بشارة، واصفا إياه بـ“الجاسوس وعميل الصهاينة“.

جاء الهجوم بينما كان ناصر يتحدث في بث مباشر عبر قناته بموقع ”يوتيوب“، عن محتوى موقع صحيفة ”العربي الجديد“ التي يديرها عزمي بشارة، منتقدا مجموعة مقالات رأي نشرتها الصحيفة أخيرا لكتّاب ينتقدون تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

وأضاف ناصر: ”عزمي بشارة تربى في أحضان الصهاينة، ثم خرج إلى أحضان الأمير تميم“، لافتا إلى أن ”عزمي حصل على أموال لا تحصى من أمير قطر الحالي“.

وعقب تحدث عن تكرار خلاف ممتد بينهما، قال ناصر إن ”عزمي بشارة يكره قنواتنا: (الشرق ومكملين ووطن التابعة للإخوان)؛ لأن ميزانيتها لا تعادل ميزانية البوفيه عند عزمي بشارة).

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وكشف محمد ناصر، في هذا الهجوم اللافت الذي أراده أن يكون عبر موقع ”يوتيوب“ وليس عبر ظهوره المعتاد على ”مكملين عن ”عملية اختلاس بنحو 350 ألف جنيه إسترليني داخل المؤسسة التي يرأسها عزمي بشارة“.

ثم تحول ناصر للهجوم على الكاتب والسيناريست بلال فضل، على خلفية مقاله -أيضا- الذي عارض فيه تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

وتطرق ناصر إلى صورة نشرها بلال فضل عبر صفحته على ”فيسبوك“، نصفها لأردوغان وهو يرتل القرآن داخل آيا صوفيا، ونصفها الثاني يُظهره وهو يعانق إحدى السيدات.

وعلق ناصر على الصورة بقوله: ”عارف يا بلال لو أردوغان بتاع نسوان أنا ماعنديش مشاكل“، مستدركا ”الصورة لها ظروف خاصة، هي أثناء حفلة.. وتركيا فيها مومسات ودعارة والكل يعرف ذلك“. لكنه تابع أن ”أردوغان ليس بهذه الأخلاق“.

وأشار إلى أن هذا الخلاف انتباه المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفه الإعلامي السعودي بـ“حفلة عشاء دموية“.

وأرجع أحد المتابعين سبب الخلاف بين الطرفين إلى برنامج ”جو شو“ الذي يقدمه يوسف حسين على فضائية ”العربي“ التي يديرها عزمي بشارة، فكتب: ”السبب جو شو اللي ليه برنامج على قناة العربي الجديد اللي بيديرها عزمي بشارة في قطر.. جوشو هاجم المعارضة اللي في تركيا كذا مرا زي محمد ناصر ومعتز مطر وصابر مشهور الخ.. واخرهم لما اعلنوا انهم مع تركيا ضد الجيش المصري. قالهم إنه في الأول والآخر ده جيش بلدكم.. رغم أنه معارض وممول“.