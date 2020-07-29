وفي حين كانت الوفيات في السنوات السابقة تميل إلى الانخفاض في شهر مارس بعد الإنفلونزا الموسمية، فقد ارتفعت بشكل كبير هذا العام وبلغت ذروتها في فرنسا كما في أوروبا في أسبوع 30 مارس وفق ما أظهر المعهد الفرنسي الأربعاء.
وبين 30 مارس و6 أبريل، تم تسجيل المزيد من الوفيات بنسبة 50 في المئة في أوروبا مقارنة بعدد الوفيات في الأسبوع نفسه للفترة 2016-2019.
ووصلت هذه النسبة إلى 60 بالمئة في فرنسا و155 بالمئة في إسبانيا و91 بالمئة في بلجيكا (ثم 107 بالمئة في هذا البلد في الأسبوع التالي) و67 بالمئة في إيطاليا (88 بالمئة في الأسبوع السابق ووصل عدد الوفيات إلى ذروته قبل أسبوع).
وعلى نطاق أوسع، فإن النسبة الأكبر تقريبا 84 بالمئة من الوفيات الإضافية التي لوحظت في 21 دولة أوروبية سجلت في إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا.
وبلغت نسبة الوفيات الإضافية 71 بالمئة في إسبانيا و49 بالمئة في إيطاليا و44 بالمئة في بلجيكا و28 بالمئة في فرنسا طوال الأسابيع الثمانية عندما كان تفشي الوباء أكثر حدة.
وعلى العكس، في ألمانيا البلد الذي يضم أكبرعدد من السكان في أوروبا، فإن معدل الوفيات الإضافية كان أقل بكثير (4 بالمئة خلال الفترة نفسها) كما هي الحال بالنسبة إلى جزء كبير من بلدان وسط أوروبا وشرقها.
وفي فرنسا كما في أوروبا، يعود الجزء الأكبر من الوفيات إلى الرجال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما ولا سيما أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يفتك بالقارة العجوز.. ارتفاع معدل الوفيات بنسبة 50% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.