ترامب يهدد باتخاذ إجراء تنفيذي ضد شركات التكنولوجيا العملاقة

وجاء تهديد ترامب قبل جلسة استماع في الكونغرس مع رؤساء أربع من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "إذا لم يحقق الكونغرس الإنصاف فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا العملاقة، وهو ما كان ينبغي عليهم فعله منذ سنوات، فسأفعل ذلك بنفسي بأوامر تنفيذية".



وأضاف "في واشنطن، اقتصر الأمر كله على الحديث ولم يتم اتخاذ أي إجراء لسنوات، وشعب بلدنا سئم هذا الوضع!".