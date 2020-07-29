مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة انهيار جسر بمن فوقه

وتعد حوادث السيارات هي الأكثر شيوعا على الطرق العامة، لكن هناك حوادث أخرى تقع نتيجة انيهارات أرضية أو سقوط جانبا من جسر كما حدث لإحدى الجسور في مدينة صينية.

نشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات تتوقف عندها القلوب، مشيرة إلى انهيار جانب إحدى الجسور بمن عليه من المارة بصورة غير متوقعة.



ولفتت إلى أن الحادث وقع في مدينة تشونغتشينغ، جنوب غربي الصين، عندما كان اثنين من المارة يسيرون على رصيف جانبي بإحد الكباري المعلقة، حيث انهار جانب الجسر بهذا الرصيف ليسقط من عليه تحت كومة من الركام.وقالت الصحيفة: "لحسن الحظ أن الشخصان الذي سقطا خلال الحادث استطاعا النجاة بعدما تعرضا لبعض الجروح".