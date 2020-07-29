قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، تعازيه بوفاة الشيخ محمد باقر الناصري، مؤكدا أن حياة الفقيد سخية بالعطاء وغزيرة بالعلم وحافلة بقضايا العراق.
وقال صالح في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، " باسف بالغ وبمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره، تلقينا نبأ وفاة آية الله العلامة الشيخ محمد باقر الناصري اكرم الله مثواه".
وأضاف "لقد كانت حياة الفقيد سخية بالعطاء وغزيرة بالعلم وحافلة بقضايا عراقنا العزيز، والنضال ضد الدكتاتورية وخدمة الشعب العراقي"، مشدداً بالقول "بهذه المناسبة الاليمة اتقدم اليكم بخالص التعازي والمواساة، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".
كانت هذه تفاصيل خبر صالح: الشيخ الناصري كانت حياته سخية بالعطاء وغزيرة بالعلم وحافلة بقضايا العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.