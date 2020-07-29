حاول تفجير طليقته... وهذا مصيره!

تم تفجير العبوة الناسفة (على شكل طرد) عندما التقطتها السيدة من أمام شقتها في بلدة غوتارينغ في ولاية كارينثيا جنوبي النمسا.
وحكمت محكمة في كلاغنفورت، عاصمة كارينثيا، على زوج المرأة السابق بالسجن 17 عاما وثمانية أشهر، وقبوله في مرفق مخصص للجناة غير المستقرين عقليا.
فيما قضت المحكمة بالسجن 16 عامًا على شريكه البالغ من العمر 29 عامًا أيضًا، لمساعدته في تنفيذ الهجوم. يمكن لكلا الرجلين وكذلك الادعاء استئناف الحكم.
وطبقاً لجلسات المحكمة، قام الشريك، وهو أحد أفراد الجيش، بوضع الطرد خارج منزل المرأة، ودق جرس الباب ثم هرب.
في هذه الأثناء كان الزوج السابق -والذي خدم أيضًا بالجيش في الماضي- يختبئ في مكان قريب وقام بتفجير العبوة عن بعد.
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