أضرار صادمة للبطيخ!

وفقا المختصة، فإن التناول المفرط لهذه الفاكهة يمكن أن يؤدي إلى بعض الاضطرابات الأيضية، بما في ذلك زيادة الوزن. وأكدت الخبيرة أن هذا ممكن إذا كان هناك أكثر من 1.5 كغم من البطيخ يوميًا.
وأشارت الطبيبة إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض مثل تصلب الشرايين أو مرض السكري يجب أن يتناولوا البطيخ بحذر. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية أن يحدوا من تناول البطيخ.
وشددت غريغوريان على أنه يمكن تناول أقل من 300 غرام من البطيخ لكل وجبة.
وأشارت الطبيبة إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض مثل تصلب الشرايين أو مرض السكري يجب أن يتناولوا البطيخ بحذر. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية أن يحدوا من تناول البطيخ.
وشددت غريغوريان على أنه يمكن تناول أقل من 300 غرام من البطيخ لكل وجبة.
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