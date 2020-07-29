بالصور.. محتجون يقطعون احد شوارع كربلاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدد من المحتجين قاموا، اليوم، بقطع شارع السريع في محافظة كربلاء احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعات".

وأضاف أنه "تم استخدام الإطارات المشتعلة في قطع الطريق".