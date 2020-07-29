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أفاد مصدر محلي في محافظة كربلاء، الاربعاء، بقيام عدد من المحتجين بقطع شارع عام في المحافظة احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدد من المحتجين قاموا، اليوم، بقطع شارع السريع في محافظة كربلاء احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعات".
وأضاف أنه "تم استخدام الإطارات المشتعلة في قطع الطريق".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محتجون يقطعون احد شوارع كربلاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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