الدبلوماسي ريتشارد مور يقود المخابرات البريطانية

الخليج 365الأربعاء 2020/7/29 08:45 م بتوقيت أبوظبي
عينت الحكومة البريطانية، الأربعاء، الدبلوماسي ريتشارد مور رئيسا لجهاز المخابرات الخارجية المعروف باسم (إم.آي.6).
ويتولى مور حاليا منصب المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية وعمل في السابق مديرا في جهاز المخابرات الخارجية ونائبًا لمستشار الأمن القومي.
وسوف يتولى منصبه الجديد في الخريف ليحل محل الرئيس الحالي أليكس يونجر.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب "يعود مور إلى جهاز المخابرات (إس.آي.إس) بخبرة هائلة وسوف يرأس مجموعة من الرجال والنساء الذين لا يرى الشعب جهودهم الدؤوبة إلا نادرا، لكنها حاسمة لأمن ورخاء بريطانيا".
وعمل مور سفيرا لبريطانيا لدى تركيا من يناير/ كانون الثاني 2014 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2017. ولد مور في ليبيا ودرس الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد.
وقال مور، الذي انضم لأول مرة إلى جهاز (إم.آي.6) في عام 1987 "يسرني ويشرفني أن يُطلب مني العودة لقيادة الجهاز... أتطلع لمواصلة هذا العمل جنبا إلى جنب مع فريق شجاع ومخلص في (إس.آي.إس)".
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