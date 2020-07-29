قيادة عبدالملك لـ"توافق اليمن" ضربة للمخططات الإخوانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نال الدكتور معين عبدالملك ثقة الأطراف والأحزاب والمكونات اليمنية لقيادة حكومة التوافق المرتقبة التي ستضم للمرة الأولى شخصيات من المجلس الانتقالي الجنوبي وعددا من المكونات السياسية.

اتفاق اليمن.. واقتناص نجاحات الفرصة

وكلّف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الدكتور معين عبدالملك بتشكيل حكومة الكفاءات الجديدة بناء على اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.

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وتتألف حكومة عبدالملك المرتقبة التي سيتم تشكيلها خلال 30 يوما من 24 حقيبة وزارية فقط، وسيتم توزيعها بالمناصفة بين محافظات الشمال والجنوب بعد تقليص نحو 10 وزارات عن الحكومة الحالية.

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وتشكل عودة معين عبدالملك على رأس الحكومة الجديدة طمأنة للشارع اليمني وضربة جديدة للمشاريع الإخوانية المشبوهة في اليمن والممولة من قطر وتركيا.