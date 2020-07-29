القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نال الدكتور معين عبدالملك ثقة الأطراف والأحزاب والمكونات اليمنية لقيادة حكومة التوافق المرتقبة التي ستضم للمرة الأولى شخصيات من المجلس الانتقالي الجنوبي وعددا من المكونات السياسية.
اتفاق اليمن.. واقتناص نجاحات الفرصة
وكلّف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الدكتور معين عبدالملك بتشكيل حكومة الكفاءات الجديدة بناء على اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.
وتتألف حكومة عبدالملك المرتقبة التي سيتم تشكيلها خلال 30 يوما من 24 حقيبة وزارية فقط، وسيتم توزيعها بالمناصفة بين محافظات الشمال والجنوب بعد تقليص نحو 10 وزارات عن الحكومة الحالية.
إشادة بريطانية بآلية السعودية في اليمن: خطوة لحل مستدام
وتشكل عودة معين عبدالملك على رأس الحكومة الجديدة طمأنة للشارع اليمني وضربة جديدة للمشاريع الإخوانية المشبوهة في اليمن والممولة من قطر وتركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادة عبدالملك لـ"توافق اليمن" ضربة للمخططات الإخوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.