لبنانيون يتهمون تركيا بدعم الاحتجاجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتهم لبنانيون تركيا بإثارة الاحتجاجات واستغلال الأزمة الاقتصادية للتدخل في بلادهم من خلال تقديم «مساعدات اجتماعية» لبعض المجموعات. ونفت تركيا أن تكون على صلة بالاحتجاجات في لبنان، وأكدت استنكارها لتصريحات أدلى بها ساسة لبنانيون بأن تركيا تدعم الاحتجاجات التي يشهدها الشمال اللبناني، وأن لها «رغبة في زيادة مساحة نفوذها بتلك المنطقة».

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