مجسمات وهمية تتصدر مناورات طهران الاستفزازية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت المجسمات الوهمية مناورات عسكرية استفزازية يجريها الحرس الثوري الإيراني في منطقة الخليج أمس.

وادعت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن الحرس الثوري يستعرض قدراته بـ»في مواجهة تهديدات العدو الافتراضي من خلال استخدام تكتيكات ومعدات جديدة».

وشهدت تدريبات أمس إطلاق صواريخ باليستية من أعماق الأرض مموهة ومتخفية بالكامل، وادعى الحرس إلى أن هذا «إنجاز مهم يمكن أن يشكل تحديات خطيرة».

وكانت إيران أثارت جدلا أخيرا بعد أن أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية قيام الجمهورية الإسلامية بتصميم نسخة وهمية مجسمة من حاملة طائرات أمريكية ونقلتها إلى مياه مضيق هرمز لغرض استخدامها في المناورات.