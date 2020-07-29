شكرا لقرائتكم خبر خالد بن سلمان: الاتفاق نموذج يحتذى لحل الخلافات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، خطوات تنفيذ اتفاق الرياض أمس، بأنها نموذج يحتذى لإنهاء الخلافات سلميا.

وقال في تغريدات عبر حسابه على تويتر «مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية».

وأضاف «موافقة الأطراف اليمنية على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تعبر عن الرغبة الجادة في لغة الحوار وحل التجاذبات والاختلافات والقبول بالآخر والسعي للشراكة السياسة، وكذلك دعم مسارات الوصول لحل سياسي شامل وإنهاء الأزمة».

وتابع «يمثل أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي هدفا رئيسيا لتحالف دعم الشرعية اليمنية، ويمثل اتفاق الرياض عاملا رئيسيا في الوصول إلى ذلك إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن».