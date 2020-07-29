ترحيب عالمي بتنفيذ اتفاق الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب عدد من دول العالم بالخطوات الحثيثة التي قادتها السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وإنهاء الصراع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وموافقة الطرفين على لم شمل بين اليمنيين.

وفيما أجمع المراقبون على نجاح السعودية في رأب الصدع بجنوب اليمن، ونجاحها في إيجاد حل توافقي يقبل به طرفا الاتفاق وتمسكها بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع الطرفين بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات والاحتكام إلى الحل السياسي عوضا عن العسكري، أشاد مجلس الأمن بجهود المملكة لإعادة تنشيط اتفاق الرياض، وشدد على أهمية تنفيذه بشكل سريع وفعال.

آلية تسريع

وأكد مصدر سعودي مسؤول أنه انطلاقا من حرص حكومة المملكة على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر من عام 2019، واستكمالا لجهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق الرياض، فقد قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو الماضي.

وأشار المصدر إلى اتخاذ 7 خطوات عملية لتنفيذ اتفاق الرياض، لافتا إلى أنه «جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات، حيث استجاب الطرفان وأبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن».

وقال المصدر «إن المملكة تثمن التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، وتؤكد في ذات الوقت على أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه».

وأكد استمرار دعم التحالف الذي تقوده المملكة للحكومة الشرعية اليمنية واستمرار جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.

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تشكيل الحكومة

وفي السياق العملي أعاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تكليف رئيس الحكومة الحالية معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة، تنفيذا لاتفاق الرياض، كما أصدر قرارات بتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة الموقتة عدن، ضمن الخطوات التنفيذية لاتفاق الرياض.

وقضى مرسوم رئاسي بتعيين أحمد حامد محافظا لمحافظة عدن، ونص مرسوم آخر على تعيين العميد محمد أحمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقى إلى رتبة لواء.

ورحبت الحكومة اليمنية الشرعية بالبيان الصادر عن السعودية بشأن الآلية المقترحة للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض. وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، راجح بادي، حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق، مثمنا جهود الأشقاء في المملكة ودعمهم ومساندتهم لتنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية.

ورحب المتحدث باسم الحكومة بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض، معربا عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدما وسريعا في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة، لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة، وفق تعبيره.

خطوات تسريع اتفاق الرياض

إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية.

تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.

تكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة.

فصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

إصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي.

يباشرون مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.

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