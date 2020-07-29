أبوالغيط: المرحلة تتطلب إعلاء مصلحة اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالجهود التي قامت بها المملكة لإعادة تفعيل اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الموقع في نوفمبر الماضي، مؤكدا أن الآلية التي أعلنت عنها المملكة لتسريع تنفيذ الاتفاق تمثل خطوة مهمة نحو الحل السلمي في اليمن. وأكد أبوالغيط أن المرحلة الحالية تتطلب من كل المخلصين إعلاء المصلحة الوطنية لليمن وشعبه فوق أي اعتبار حزبي أو جهوي، وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب وإنهائها، وتحقيق الاستقرار في ربوع اليمن كافة.

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