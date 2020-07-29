شكرا لقرائتكم خبر الجبير: نقلة لتوحيد الصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية. وقال الجبير في تغريدة على تويتر «إن هذه الآلية تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن».

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كانت هذه تفاصيل خبر الجبير:

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