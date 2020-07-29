شكرا لقرائتكم خبر بريطانيا لليمنيين: استمروا في روح التحاور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت بريطانيا الأطراف اليمنية إلى الاستمرار في الخطوات التي تحقق الاستقرار، وأشادت بما قدمته السعودية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض.

وعد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان، اتفاقية الرياض خطوة رئيسة ضمن جهود التوصل إلى حل سلمي مستدام في اليمن، وتمثل تقدما مهما في هذا الإطار.

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الاستمرار في تفعيل روح التحاور وتقديم المزيد من التنازلات من أجل إنهاء الأزمة اليمنية.