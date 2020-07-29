بريطانيا لليمنيين: استمروا في روح التحاور

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وعد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان، اتفاقية الرياض خطوة رئيسة ضمن جهود التوصل إلى حل سلمي مستدام في اليمن، وتمثل تقدما مهما في هذا الإطار.
ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الاستمرار في تفعيل روح التحاور وتقديم المزيد من التنازلات من أجل إنهاء الأزمة اليمنية.
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