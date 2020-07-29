مصر: مبادرات المملكة قادت للاستقرار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت مصر عن تقديرها لجهود المملكة، وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض ومبادرتها تقديم آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تضمنت عناصر محددة تستهدف وقف إطلاق النار والتصعيد ودعم مسار الحل السياسي وتفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وأكدت في بيان لوزارة الخارجية عن تقديرها لدور دولة الإمارات الداعم للحل السياسي في اليمن والمكمل لجهود الأشقاء في المملكة، ورحبت بتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مع الآلية الجديدة، وبما يستهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

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