تركي وسوري يتورطان في شبكة دعم داعش

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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها أمس: «عملت الولايات المتحدة مع شركائها لتقييد قدرة تنظيم داعش، من خلال فرض عقوبات على فاروق حمود، المتهم بإدارة تواصل الحوالات المالية، وتحويل مدفوعات لداعش من خارج سوريا.
وأوضح البيان أن الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات أخرى على عدنان محمد أمين الراوي، الذي عمل كمسهل للعمليات المالية لداعش في تركيا.
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