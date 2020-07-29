تركي وسوري يتورطان في شبكة دعم داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على شخصين بتهمة تورطهما في تقديم خدمات دعم مالي ولوجستي لعمليات تنظيم داعش.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها أمس: «عملت الولايات المتحدة مع شركائها لتقييد قدرة تنظيم داعش، من خلال فرض عقوبات على فاروق حمود، المتهم بإدارة تواصل الحوالات المالية، وتحويل مدفوعات لداعش من خارج سوريا.

وأوضح البيان أن الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات أخرى على عدنان محمد أمين الراوي، الذي عمل كمسهل للعمليات المالية لداعش في تركيا.