أمريكا تتوقع تصاعد الأعمال الإرهابية الإيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أمس أن «أعمال إيران المدمرة الإرهابية وعبثها في المنطقة ستزداد إذا ما رفع قرار حظر التسليح المفروض عليها مستقبلا».وأعربت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، عن «قلقها من إمكانية رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران خلال الأشهر القليلة المقبلة»، مؤكدة أنه في حال تم ذلك فإن إجراءات إيران التدميرية ستزداد.

وأرفقت كيلي التغريدة بصورة لخطابها أمام مجلس الأمن الدولي مذكرة بأن «الولايات المتحدة وحلفاءها اكتشفوا قبل شهر، سفينة في المياه اليمنية، تحمل أسلحة إيرانية متجهة إلى الحوثيين». كما أكدت أن «جهود إيران لتسليح الحوثيين لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع».

​وكانت إيران استبعدت قبل يومين أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تمديد حظر التسليح المفروض عليها، من خلال الضغط الذي تمارسه على أعضاء مجلس الأمن.

ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي أكد فيها أنه يضمن تمديد الحظر التسليحي على إيران، قائلا «الأمريكيون لن يتخلوا عن أي محاولة في هذا المجال، وهم يمارسون الضغوط على جميع الدول، سواء في مجلس الأمن على الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، أو على الدول الإقليمية».

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على صعيد آخر أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية أمس بأن الجيش الإسرائيلي يعتقد بأنه إذا ما كان حزب الله اللبناني يعتزم القيام بمحاولة تسلل أخرى عبر الحدود بين الجانبين فإنه سيفعل هذا قبل عطلة عيد الأضحى.

وأشارت إلى أنه بوجه عام فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية تعتقد أن حزب الله سيقوم بمحاولة أخرى لتنفيذ هجوم عبر الحدود قبل العيد. وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه تقرر إرسال المزيد من التعزيزات للمنطقة الشمالية، وذلك غداة إعلان إسرائيل إحباط محاولة تسلل عناصر من حزب الله في مزارع شبعا. ونفى حزب الله حدوث أي اشتباك من طرفه مع الجيش الإسرائيلي.

وجاء التوتر الحدودي بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي تعزيز قواته على الحدود الشمالية، بعد تهديدات من حزب الله بالرد على اغتيال إسرائيل لأحد قادته في سوريا أخيرا.