«سحب 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا» .. ترامب : سحب القوات من برلين لرفضها «دفع المزيد من الأموال»

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عن نيتها سحب 11 ألفاً و900 من جنودها من ألمانيا، لإعادة نشر جزء منهم في بلجيكا وإيطاليا وفقاً لسكاي نيوز .

وأضافت سكاي نيوز أن واشنطن تنظر أيضاً في إعادة نشر قوات لها في بولندا ودول البلطيق، في حال التوصل إلى اتفاق مع هذه الدول حول وضع تلك القوات، كما أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر خلال مؤتمر صحافي في واشنطن.

وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن الهدف من هذه الخطوة استراتيجي، لا سيما في إطار الردع ضد روسيا، إلا أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قال قبل دقائق من مؤتمر إسبر الصحافي إن سحب القوات من ألمانيا يعود لرفضها "دفع المزيد" من الأموال، بحسب فرانس برس.

وأعلن ترامب للصحافيين من البيت الأبيض "سئمنا من أن نكون حمائم"، مضيفاً "سنقلص عدد قواتنا لأنهم لا يدفعون. الأمر بهذه البساطة".