السفارة الأمريكية في ليبيا تبحث مع حفتر وقف التدخلات الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بحثت السفارة للأمريكية في ليبيا، اليون الأربعاء، مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، التدخلات الخارجية في ليبيا، لا سيما التدخلات المستمرة من تركيا بدعمها لميليشيات الوفاق ومدها بالأسلحة والمرتزقة، حسبما ذكرت العربية.

وبحث القائم بأعمال السفير الأمريكي، جوشوا هاريس والوفد المرافق له، تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي على الصعيد الوطني، واغتنام الفرصة التي وفّرها الحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف دائم لإطلاق النار وخارطة طريق لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وفي لقاءاته مع مسؤولين من مجلس النواب والقوات المسلحة العربية الليبية، أكّد القائم بالأعمال هاريس مجدّدا أنّه مع رفع الحصار المفروض على النفط، ستظل السفارة ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز الإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز حتى يثق جميع الليبيين في أنّ هذه الموارد الحيوية ستستخدم بحكمة لصالح الشعب الليبي.

وأعرب عن استعداد السفارة للعمل مع مجموعة شاملة من الشخصيات الليبية من جميع أنحاء البلاد التي ترفض التدخل الأجنبي.