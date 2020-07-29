انتحار سائق بطلق ناري في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، غموض مصرع سائق بطلق ناري، داخل منزله، إذ تبين أنه أطلق الرصاص على نفسه، لمروره بحالة نفسية سيئة لعدم حصوله على فرصة عمل.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغًا من الأهالي بقيام شخص بالانتحار داخل مسكنه بمنشية الحرية دائرة القسم.

انتقل اللواء خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين وجود جثة "م.ص.ع" 34 سنة، سائق، داخل غرفة النوم، وبجواره فرد روسي بداخله فارغ طلقة، وجرى التحفظ عليه.

كما تبين وجود إصابة عبارة عن فتحة دخول وخروج لطلق ناري بالبطن من الجانبين، وبسؤال والدة المتوفي قررت أنها أثناء تواجدها بالمنزل، سمعت صوت عيار ناري من داخل غرفة نجلها، وفوجئت بانتحاره، وعللت ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لعدم تمكنه من إيجاد فرصة عمل مناسبة.