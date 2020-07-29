انتهاء امتحانات السنوات النهائية بجامعة أسوان دون إصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

انتهت امتحانات السنوات النهائية "البكالوريوس" و"الليسانس" لطلاب جميع كليات جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، والتي أداها 7 ألاف طالب وطالبة، عدا كلية الطب ما زالت أعمال الامتحانات مستمرة لما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة من الطلاب والطالبات بفيروس كورونا، معربًا عن سعادته لذلك، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع، ومقدمًا التهنئة لجميع العاملين بالجامعة والطلاب والأهالي بأسوان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه كان يتابع بشكل يومي تطبيق كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، لضمان سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين أثناء فترة الامتحانات حرصًا على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالجامعة.