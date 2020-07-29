إيران تطلق صواريخ باليستية من تحت الأرض خلال مناورات عسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

قال الحرس الثوري شبه العسكري إن إيران اختبرت "بنجاح " صواريخ باليستية من تحت الأرض وقمرها الاصطناعي الجديد "نور -1"، الأربعاء.

ونقل موقع الحرس الثوري عن قائد قوات الجو- فضائية للحرس الثوري العميد علي حاجي زادة قوله "تم إطلاق الصواريخ تحت الأرض المخبأة في أعماق الأرض بنجاح وبدون منصة إطلاق".

وتابع قائلا وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء " نحن اليوم نمتلك من الامكانات ما يمكننا من اصابة الاهداف المعادية جميعا وفي اي بقعة من منطقة الخليج".

وفي تصريحه على هامش اجراء المرحلة الختامية لمناورة الرسول الاعظم والتي انطلقت منذ امس الثلاثاء في منطقة الخليج ومضيق هرمز، اوضح حاجي زادة ان "هذه المناورة صاحبتها ابتكارات جديدة، بما في ذلك اطلاق صواريخ باليستية لأول مرة في العالم من قبل قوة الجو- فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية".

Advertisements

وأضاف أن "الصواريخ الباليستية الجديدة تمكنت من دون منصات الاطلاق والمعدات المتعارف عليها، ان تشق الارض التي كانت مخبأة فيها، وتتجه نحو الاهداف المحددة واصابتها بدقة عالية".

وعرض التليفزيون الوطني الإيراني مقاطع فيديو لإطلاق الصواريخ خلال المناورات العسكرية.

وكان الحرس الثوري قد أعلن في السابق أنه بنى ما يسمى ب "مدن صاروخية" في مواقع تحت الأرض.

وقال قائد البحرية علي رضا تنكسيري إن الحرس الثوري مستعد لإظهار هذه القوة إذا لزم الأمر، وهدد بإطلاق "كابوس" على منافسيه الذين يظهرون عدوانا عسكريا.

وبعد ثلاث محاولات فاشلة، أطلقت إيران القمر الاصطناعي "نور-1" في منطقة صحراوية لم يتم الكشف عنها في نيسان/ أبريل، وتمكنت من وضعه بنجاح في مدار على ارتفاع 425 كيلومترا.

وتم اختبار القمر الاصطناعي الآن لرصد ومراقبة وتقييم الوضع خلال التدريبات العسكرية، وفقا للحرس الثوري.