ترامب يهدد باتخاذ إجراء تنفيذي ضد شركات التكنولوجيا العملاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراء تنفيذي إذا لم يقر أعضاء مجلس النواب تشريعا بشأن شركات التكنولوجيا، بينما توشك جلسة استماع في الكونجرس مع رؤساء أربع من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم على البدء.
وقال ترامب عبر موقع تويتر: "إذا لم يحقق الكونجرس الإنصاف فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا العملاقة، وهو ما كان ينبغي عليهم فعله منذ سنوات، فسأفعل ذلك بنفسي بأوامر تنفيذية. في واشنطن، اقتصر الأمر كله على الحديث ولم يتم اتخاذ أي إجراء لسنوات، وشعب بلدنا سئم هذا الوضع!".
ويتهم ترامب منذ فترة طويلة شركات التكنولوجيا الكبرى بفرض رقابة على ما ينشره الساسة المحافظون، وأكد البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الإدارة تدرس طرقا لفرض رقابة أكبر على المنصات عبر الإنترنت.
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