محافظ أسيوط: تشكيل غرفة عمليات لتلقي الشكاوى على مدار الساعة خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتهاء المحافظة من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوافر السلع الغذائية واللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وكذلك توافر أرصدة المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بكميات تكفي الاحتياجات.

وأضاف خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، أنه جرى التنسيق مع التموين والصحة والطب البيطري للمتابعة المستمرة للمجازر وذبح الأضاحي تحت إشراف بيطري ورقابة مستمرة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة بالأسواق والمجمعات الاستلاكية والمنافذ المنتشرة بالقرى والنجوع.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات المركزية بالمراكز والأحياء لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها، مع التشديد على تكثيف الحملات المرورية بالميادين العامة والشوارع ومنع التزاحم والتجمعات والاختناقات المرورية.

وأكد "سعد" على غلق الحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الأضحى والتشديد على استمرار تنفيذ القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وجاهزية مستشفيات الصحة والجامعية لاستقبال أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.