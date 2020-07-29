12 وفاة و614 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر ،اليوم الأربعاء، 12 وفاة و614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1186، والإصابات إلى 29229 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية تم تسجيل 359 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الأشخاص المتعافين من الفيروس إلى 19592 حالة.

وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت

الأحد، عن تمديد العمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد لمدة 15 يوما.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، يوم الاثنين، تسجيل 8 وفيات و616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1163، والإصابات إلى 27973 حالة وفقا لموقع روسيا اليوم.

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في المقابل، تم تسجيل 366 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الأشخاص المتعافين من الفيروس إلى 18837 حالة.

وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت

أمس الأحد تمديد العمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد لمدة 15 يومًا.

ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، الجزائر بعد زيارته لمصر.

وقال ابن فرحان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "في لقاء أخوي مع الصديق معالي وزير خارجية الجزائر صابري بوقادوم، مع بداية زيارة رسمية لهذا البلد العزيز"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول هذه الزيارة ومدتها.