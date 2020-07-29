للمرة الثانية.. إصابة المرشد الإيراني الأعلى بكورونا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن إصابة علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني الأعلى وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق للبرلمان، بفيروس كورونا للمرة الثانية.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن لاريجاني يخضع للعلاج في أحد مشافي العاصمة طهران، ووصفت حالته بـ"المستقرة".
يذكر أن لاريجاني أصيب في أبريلالمنصرم بالفيروس وخضع للحجر الصحي.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 2636 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بتراجع مقارنة مع 2667 إصابة أمس الثلاثاء وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وجاء في بيان وزارة الصحة تسجيل 2636 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الإصابات
إلى 298909، منهم 4027 مصابا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، وتسجيل 196 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 16343.
كما لفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 259116 شخصا، فضلا عن إجراء 2405862 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.
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