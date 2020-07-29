ألمانيا ترفض قرار أمريكا بسحب قواتها إلى بلجيكا

رفضت ألمانيا قرار أمريكا بسحب القوات إلى بلجيكا، وانتقد عضو بارز في تكتل المحافظين الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قرار الولايات المتحدة بسحب نحو 12 ألف جندي من البلاد ونقل المقر الأوروبي للجيش الأمريكي إلى بلجيكا.

وقال نوربرت روتجن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان

الألماني، لصحيفة "أوجسبيرجر ألغماينه": "بدلا من تعزيز قدرات حلف الأطلسي، فإن سحب القوات سيضعف الحلف".

وأضاف "فاعلية الجيش الأمريكي لا تزداد بل تتقلص، خاصة في ظل الوضع مع روسيا والنزاعات العسكرية الجارية في الشرق الأوسط".

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وأمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل مقر الجيش الأمريكيالأوروبي من شتوتجارت بألمانيا إلى بلجيكا، وذلك أثناء استعراض خطط أوسع نطاقا لنقل 12 ألفا من قواته إلى خارج ألمانيا.

وأعلن ترامب الشهر الماضي خططا لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، منتقدا ألمانيا على عدم التزامها بالمستويات المستهدفة للإنفاق الدفاعي التي حددها حلف شمال الأطلسي واتهمها باستغلال الولايات المتحدة في التجارة.