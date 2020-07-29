رفضت ألمانيا قرار أمريكا بسحب القوات إلى بلجيكا، وانتقد عضو بارز في تكتل المحافظين الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قرار الولايات المتحدة بسحب نحو 12 ألف جندي من البلاد ونقل المقر الأوروبي للجيش الأمريكي إلى بلجيكا.
وقال نوربرت روتجن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمانالألماني، لصحيفة "أوجسبيرجر ألغماينه": "بدلا من تعزيز قدرات حلف الأطلسي، فإن سحب القوات سيضعف الحلف".
وأضاف "فاعلية الجيش الأمريكي لا تزداد بل تتقلص، خاصة في ظل الوضع مع روسيا والنزاعات العسكرية الجارية في الشرق الأوسط".
وأمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل مقر الجيش الأمريكيالأوروبي من شتوتجارت بألمانيا إلى بلجيكا، وذلك أثناء استعراض خطط أوسع نطاقا لنقل 12 ألفا من قواته إلى خارج ألمانيا.
وأعلن ترامب الشهر الماضي خططا لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، منتقدا ألمانيا على عدم التزامها بالمستويات المستهدفة للإنفاق الدفاعي التي حددها حلف شمال الأطلسي واتهمها باستغلال الولايات المتحدة في التجارة.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا ترفض قرار أمريكا بسحب قواتها إلى بلجيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.