رئيس الوزراء العراقي يأمرالأمن الوطني بحماية التظاهرات

أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، القوات الأمنية المختصة، وجهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين.

وقال بيان حكومي، إن "الكاظمي عقد اجتماعاً مع رئيسي جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، وجهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي".

وأضاف البيان "جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، ومضاعفة الجهود المبذولة لبسط الأمن والاستقرار، وملاحقة العصابات الإجرامية التي تنفذ جرائم الخطف والقتل وكذلك تعقب خلايا داعش الإرهابية".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع تناول حركة التظاهرات السلمية التي تشهدها عدد من محافظات العراق، حيث وجّه الكاظمي، القوات الأمنية المختصة، وضمن نطاق

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واجباتها، بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين".

وسجلت العراق، اليوم الأربعاء، 2968 إصابة و68 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيان صحفي: "تم فحص 18556 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 965317 نموذجاً".

وأضافت "كما تم تسجيل 2399 حالة شفاء خلال ذات المدة".