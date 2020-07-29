نحو 3آلاف إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في العراق

سجلت العراق، اليوم الأربعاء، 2968 إصابة و68 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيان صحفي: "تم فحص 18556 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 965317 نموذجاً".

وأضافت "كما تم تسجيل 2399 حالة شفاء

خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع الإصابات في العراق 118300 إصابة، والوفيات 4603 حالات".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الثلاثاء، تسجيل 3918 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، في مؤشر على ارتفاع معدل حالات الشفاء.

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وذكر بيان للوزارة: "تم فحص 16922 نموذجاً في

كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 946761 نموذجاً".

وأضاف، أن "الوزارة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 2747 إصابة و77 حالة وفاة بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاثنين، تسجيل 2553 إصابة جديدة و96 حالة وفاة بكورونا.

وبلغ مجموع الإصابات في العراق 115332 إصابة، والوفيات 4535 وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء 81062 حالة.