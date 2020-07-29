واشنطن تقرر إعادة نشر 11 ألفا و900 من جنودها خارج ألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قررت الولايات المتحدة سحب 11 ألفا و900 من جنودها من ألمانيا، لإعادة نشر جزء كبير منهم في بلجيكا وإيطاليا، كما أعلن وزير الدفاع الأميركي مايك إسبر اليوم. وتنظر واشنطن أيضا في إعادة نشر قوات لها في بولندا ودول البلطيق، في حال التوصل إلى اتفاق مع هذه الدول حول وضع تلك القوات، كما أكد إسبر خلال مؤتمر صحافي في واشنطن. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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