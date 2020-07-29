كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العقوبات الأمريكية تستهدف نجل الرئيس السوري ووحدة الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة تهدف إلى حرمان الحكومة السورية من التمويلات، وحذرت من أن واشنطن ستضع في القائمة السوداء أي شخص يتعامل مع حكومة الرئيس بشار الأسد حتى يؤيد إنهاء التفاوض لحرب البلاد التي استمرت ما يقرب من عقد من الزمان.

ومن بين الـ 14 قائمة سوداء، اليوم الأربعاء؛ نجل بشار الأسد، حافظ، ورجل أعمال سوري وتسعة كيانات مسؤول أمريكي بارز متهم بالمساعدة في تمويل "حملة الإرهاب" للحكومة السورية، فضلاً عن وحدة الفرقة الأولى في الجيش العربي السوري، من بين آخرين، حسبما قالت وكالة "رويترز".

وصرح مسؤول أمريكي كبير للصحافيين: "أن استمرار طبول التعيينات على الأشخاص والكيانات الذين يدعمون نظام الأسد سيستمر حتى يتوقف النظام وشركاؤه عن عرقلة حل سياسي سلمي للصراع على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

تأتي العقوبات المفروضة بموجب قانون حماية المدنيين قيصر سوريا وإجراءات أخرى، في الوقت الذي يواجه فيه الزعيم السوري أزمة اقتصادية متفاقمة بعد عقد من الحرب.

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إنه يمثل الجولة الثانية من العقوبات التي فرضتها واشنطن بموجب قانون قيصر، والتي تهدف إلى ردع "الفاعلين السيئين الذين يواصلون مساعدة وتمويل فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري بينما يقومون ببساطة بإثراء أنفسهم".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان: "لقد حان الوقت لإنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا داعي لها. هذا، قبل كل شيء، هو ما تهدف حملة العقوبات إلى تحقيقه".

بالفعل، جمدت عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أصول الدولة السورية ومئات الشركات والأفراد. حظرت واشنطن الصادرات الأمريكية والاستثمار في سوريا، وكذلك المعاملات المتعلقة بالنفط والمنتجات الهيدروكربونية.

تغطي العقوبات الجديدة العديد من القطاعات الأخرى، ويمكنها تجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن الجنسية. كما يستهدف الإجراء أولئك الذين يتعاملون مع كيانات من روسيا وإيران، الداعمين الرئيسيين للأسد.