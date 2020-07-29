كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين ريتشارد مور رئيسا لجهاز المخابرات السرية البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عينت السلطات في المملكة المتحدة، الدبلوماسي المحترف وضابط المخابرات ريتشارد مور، اليوم الأربعاء، رئيسًا جديدًا لجهاز المخابرات السرية، حسبما أعلنت خدمة المخابرات الخارجية المعروفة باسم MI6.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأربعاء: "إنه يعود إلى جهاز الاستخبارات البريطاني بخبرة هائلة وسيشرف على عمل مجموعة من الرجال والنساء الذين نادرا ما تُرى جهودهم التي لا تعرف الكلل في الأماكن العامة، ولكنها ضرورية لأمن وازدهار المملكة المتحدة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "مور": "يسعدني ويشرفني أن يُطلب مني العودة لقيادة خدمتي. أتطلع إلى مواصلة هذا العمل إلى جانب الفريق الشجاع والمخلص في جهاز الاستخبارات البريطاني."

انضم "مور"، 57 عامًا، إلى جهاز الاستخبارات البريطاني في العام 1987، قبل أربع سنوات فقط من انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991.

جاسوس بارع ويحظى باحترام كبير عبر مجتمع المخابرات البريطاني، عمل "مور" في العديد من المناصب الدبلوماسية والأمنية العليا قبل فوزه بأعلى منصب في جهاز الاستخبارات البريطاني، والذي سيتقلده من أليكس يونغر في الخريف.

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يشغل "مور" حاليًا منصب المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية، كسفير بريطاني لدى تركيا في الفترة من يناير 2014 إلى ديسمبر 2017. كما شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي.

ولد في ليبيا، ودرس الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد، وكان باحثًا في كنيدي بجامعة هارفارد.

جهاز الاستخبارات البريطاني MI6، يصوره الروائيون كصاحب عمل لبعض أكثر الجواسيس الخياليين الذين لا يُنسوا، من جورج سمايل لجون لو كاري إلى جيمس بوند من إيان فليمينغ، ويعمل في الخارج ومكلف بالدفاع عن بريطانيا ومصالحها.

عمل رئيس جهاز الاستخبارات الحالي، الأصغر، منذ نوفمبر 2014. وبقي لفترة أطول من المعتاد لضمان الاستقرار من خلال الاضطرابات السياسية لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المرشحين المحتملين الآخرين لواحدة من أفضل الوظائف في المخابرات الغربية كارين بيرس، سفيرة بريطانيا لدى الولايات المتحدة، وتوم هيرد، مسؤول أمني بوزارة الداخلية.