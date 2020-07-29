كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر دلائل أكاذيب إعلام أردوغان حول إنشاء قاعدة عسكرية تركية بسلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت عدد من الأدلة، كذب إعلام أردوغان وما أعلنت عنه تركيا خلال الساعات الأخيرة بشأن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في سلطنة عمان.

وفي الساعات الأخيرة، زعم السياسي التركي إبراهيم كارغول، المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا عقدت اتفاقية مع السلطنة لإقامة قاعدة عسكرية.

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وأضاف كارغول، المقرب من أردوغان في تغريدة له عبر موقع تويتر: "إنّ أردوغان نجح في عقليته الجيوسياسية لإحكام سيطرته على المنطقة، بالهيمنة على البحر الأحمر عبر القاعدة العسكرية في الصومال، وعلى الخليج عبر القاعدة التي اتفق مع السلطات العمانية لإقامتها في السلطنة، بعد إقامة القاعدة العسكرية التركية في قطر".

وفي هذا الشأن، كتب مراسل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، رجب صويلو، عبر حسابه على تويتر أن مسؤولًا تركيا رفيع المستوى قد نفى في وقت سابق اتفاق أنقرة ومسقط على إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في عمان.

وفي نفس السياق، استنكر الإعلامي والمحلل السياسي العماني أحمد الشيزاوي، ما تردد من مزاعم بشأن إقامة تركيا قاعدة عسكرية في سلطنة عمان في منطقة البريمي الحدودية مع دولة الإمارات، متسائلا: " كيف يمكن إقامة قاعدة بحرية في البريمي، وهي منطقة صحراوية؟"، مشيرا إلى أن البريمي لا تشكل منطقة استراتيجية تستدعي إقامة قواعد عسكرية.