كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الأمريكي ينقل مقره الأوروبي خارج ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه سينقل مقره خارج شتوتجارت بألمانيا إلى بلجيكا، حيث حدد الخطط الأوسع لنقل 12 ألف جندي من ألمانيا بناء على أوامر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وكشف الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن خطط لسحب حوالي 12 ألف جندي من ألمانيا، في تداعيات نزاع الرئيس دونالد ترامب الطويل مع برلين، لكنه قال، إنه سيحتفظ بما يقرب من نصف تلك القوات في أوروبا لمعالجة التوتر مع روسيا.

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وأعلن "ترامب" الشهر الماضي عن خطط لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا إلى 25000 ، منتقدًا الحليف الوثيق للولايات المتحدة لفشلها في تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للناتو واتهمها بالاستفادة من أمريكا في التجارة.

وقال "ترامب" للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بشأن القرار: "لا نريد أن نكون المغفلون بعد الآن. نحن نخفض القوة لأنهم لا يدفعون فواتيرهم، أنه بسيط جدًا."