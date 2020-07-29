كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تنفي إيواء رجل الأعمال الماليزي الهارب لو تايك جوه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت السلطات في الصين، اليوم الأربعاء، حماية الممول الماليزي الهارب لو تايك جوه، الذي سعى إليه محققون عالميون بشأن دوره في فضيحة شركة 1MDB الماليزية.

ونقلت صحيفة أوتوسان ماليزيا، عن قائد الشرطة الوطنية الماليزية، عبد الحميد بادور، قوله، إن "لو" كان مختبئا في ماكاو وأن محاولات تسليمه باءت بالفشل حيث "بدت السلطات الصينية غير صادقة" في جهودها للتعاون، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

ورفضت السلطات الصينية الاتهامات ووصفتها بأنها "لا أساس لها وغير مقبولة"، قائلة إن الشرطة حققت في جميع الخيوط المحتملة لكنها لم تتمكن من تتبع لو.

وقالت السفارة الصينية في كوالالمبور في بيان، إن "موقف الحكومة الصينية من مكافحة الجريمة ثابت وواضح". "إن الصين لا تأوي ولن تقوم بإيواء المجرمين الأجانب".

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وأضافت السفارة، أن الصين ستواصل تقديم الدعم والمساعدة لماليزيا في تحقيقاتها.

ولم يرد متحدث باسم لو على الفور على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق. وقال في السابق إن "لو" عرضت عليه اللجوء في دولة لم تحدد هويتها.

واتهم "لو"، المعروف شعبيًا باسم جوه لو، في ماليزيا والولايات المتحدة بسبب مزاعم بأنه دبر سرقة 4.5 مليار دولار من صندوق الدولة - شركة 1MDB -، الذي شارك في تأسيسه رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق. نفى "لو" باستمرار ارتكاب أي مخالفات.