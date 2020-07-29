كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عمان ترد على اكاذيب الإعلام التركي.. وتأكد التزامها باستقرار الخليج العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت سلطنة عمان تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، التزامها بالمحافظة على استقرار الخليج العربي، و التزامها بالإطار الخليجي، ونفت بشكل قاطع أكاذيب وشائعات إعلام أردوغان الذي دأبت على نشر تلك الشائعات بهدف نشر الفتنة، وخلق حالة من الانشقاقات والنزاعات في العالم العربي

Advertisements

وأكدت سلطنة عمان في مناسبات عديدة على أهمية المحافظة على السلم الإقليمي وحسن الجوار، وأنها ستواصل لعب دورها الكامل في تعزيز الأمن القومي العربي، في وقت يروج فيه حزب العدالة والتنمية التركي للإشاعات المغرضة من خلال الزجّ باسم سلطنة عُمان لتكون محوراً في قائمة أطماع أردوغان، حيث زعم السياسي والصحفي والكاتب التركي إبراهيم كارغول أن تركيا عقدت اتفاقية مع السلطنة لإقامة قاعدة عسكرية.

وبقدرما فضحت هذه التصريحات العقلية التوسعية والاستعمارية للرئيس أردوغان، أماطت اللثام، أيضا، عن سياسته وماكينته الإعلامية، التي أصبحت مكشوفة للجميع، حيث تقوم على نشر الإشاعات والترويج لانتصارات واهية للمحافظة على شعبية باتت مهددة بسبب سياسات خاطئة أدت في النهاية إلى انهيار المنظومة التركية.