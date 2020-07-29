كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ظهور نتيجة اختبار فيروس كورونا لنائب رئيس جامبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئاسة جامبيا، اليوم الاربعاء، أن نتائج اختبار نائبة الرئيس، إيساتو توراي، إيجابية لفيروس كورونا المستجد مما دفع الرئيس أداما بارو إلى العزلة الذاتية خلال الاسبوعين المقبلين.

ولم يقدم بيان الرئاسة أي تفاصيل أخرى حول حالة "توراي". وعُينت "توراي"، 65 سنة، نائبة للرئيس العام الماضي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

سجلت جامبيا، أصغر دولة في البر الرئيسي لأفريقيا، 326 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك تسع وفيات، وهو أدنى مجموع في غرب إفريقيا.