كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: يمكن للدول تقييد الاحتجاجات على أسس الصحة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن للحكومات الحق في تقييد الاحتجاجات لأسباب تتعلق بالصحة العامة.

وقال التقرير: "إن حماية أسس الصحة العامة قد تسمح بشكل استثنائي بفرض قيود، على سبيل المثال عندما يكون هناك تفشي مرض معدي وتكون التجمعات خطيرة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مؤلف الوثيقة، كريستوف هاينز، إن التفسير القانوني كان يهدف إلى تحديد "قواعد اللعبة ليس فقط للمتظاهرين ولكن للشرطة".

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يُسمح للمتظاهرين بارتداء أقنعة لإخفاء هويتهم كما فعل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج، أكد التقرير، أن لديهم الحق في ارتدائهم.

كما ينص على أن النظام العام، وهو أحد الأسس الأخرى التي يمكن للحكومات أن تقيد التجمعات عليها، "لا ينبغي استخدامه دون مبرر".

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ولدى سؤاله عما إذا كان شرط الدولة بارتداء أغطية للوجه أثناء الوباء يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، قال هاينز لـ"رويترز": "من المفهوم والمقبول أنه قد تكون هناك قيود على حقوقك لأسباب صحية".

ومع ذلك، لم تكن تعليقاته على أغطية الوجه لفيروس كورونا جزءًا من التقرير القانوني الرسمي. في أجزاء من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا، كانت قضية ارتداء القناع مثيرة للانقسام في بعض الحالات مما أدى إلى احتجاجات ضد القناع.

تدخلت اللجنة لصياغة تفسيرها القانوني بعد أن شهدت فجوة في المعايير الدولية التي يتم اختبارها حتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

لكن مع انتشار احتجاجات "حياة السود مهمة" وغيرها من المظاهرات حيث تحاول السلطات وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح الأمر أكثر إلحاحًا.

سمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه 173 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، دائمًا بوضع قيود على حقوق التجمع السلمي لأسباب تشمل الصحة العامة والوثيقة الجديدة، سمي "تعليق عام"، وأكد ذلك.

لا تتمتع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المكونة من 18 شخصًا بسلطات إنفاذ، لكنها تراجع تنفيذ الدول الأطراف لقواعدها وقد تطالبهم بعدم الامتثال.