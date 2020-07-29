كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الطيران الأوروبي يحث كندا على استعادة السفر الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث مسؤولو شركات الطيران والمطارات الأوروبية الحكومة الكندية هذا الأسبوع على السماح بـ "استعادة السفر" الآمن بين كندا وأوروبا، مضيفين ضغوط صناعة على أوتاوا لإزالة القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد التي أعاقت السفر الجوي الدولي.

في رسالة مؤرخة في 27 يوليو، حذر كبار المسؤولين التنفيذيين من ما يقرب من اثني عشر شركة طيران ومطار أوروبيين من أنه "نظرًا لأن العديد من دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا تتطلب المعاملة بالمثل لإعادة الدخول، فإن قيود كندا المستمرة على الدخول والحجر الصحي أصبحت مشكلة."، كما أوردت وكالة "رويترز".

راجعت "رويترز" مضمون الرسالة، المرسلة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزراء حكوميين آخرين.

اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات في الأسابيع الأخيرة لتخفيف متطلبات السفر داخليًا ونحو مواطني دول أخرى مختارة، بما في ذلك كندا، على الرغم من أن بريطانيا أعادت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا هذا الأسبوع للوافدين من إسبانيا.

الحدود الكندية مغلقة لجميع غير المواطنين باستثناء العمال الأساسيين. يجب على الكنديين الذين يدخلون البلاد من الخارج عزل أنفسهم لمدة أسبوعين.

رفض "ترودو" المكالمات المتكررة من طيران كندا لتخفيف قيود السفر الجوي إلى دول مختارة.

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وقع خطاب 27 يوليو مسئولون تنفيذيون من شركة الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم ومجموعة لوفتهانزا الألمانية، من بين آخرين.

ولم يتسن الاتصال بمكتب "ترودو" والخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم للتعليق.

وقال التنفيذيون في الرسالة: "ينبغي على كندا أن تتطلع إلى إزالة القيود المفروضة على السفر إلى الاتحاد الأوروبي والمواطنين السويسريين والسماح باستعادة آمنة وحذرة ومعقولة للسفر بين شريكين تجاريين مهمين".

وأضافوا: "وكما اعترف الاتحاد الأوروبي بنجاحات كندا في إدارة الوباء، يجب على كندا أيضًا أن تعترف بنجاحات الاتحاد الأوروبي".

وأشار المسؤولون التنفيذيون إلى أن الاتحاد الأوروبي وسويسرا "سلطات قضائية آمنة" حيث تعاني العديد من الدول من معدلات إصابة أقل من كندا.

وأوضحوا: "لقد خطت كندا خطوات هائلة خلال الوباء لكنها لا تستطيع أن تبقى معزولة إلى الأبد."