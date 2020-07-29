هل تتبدد الأزمة؟.. وزير الخارجية السعودي من الرباط: هناك توافق وانسجام في الرؤى بين المغرب والسعودية العدد الرقم 3255- 30 يوليوز نسبة النجاح في الباكالوريا في عام “كورونا” تتجاوز 79٪؜.. الأكبر في تاريخ المغرب

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