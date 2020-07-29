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شكرا لقرائتكم خبر عن أبي زيد: اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم للشعب اليمني والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يوليه 2020
صوره ارشيفيه
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالمقترح السعودي حول آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وقال سفير واشنطن لدى المملكة، جون أبي زيد: نرحب باقتراح السعودية حول تسريع تنفيذ اتفاق الرياض ونثمن دور قيادتها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لاستعادة الوحدة في اليمن.
وأضاف: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم للشعب اليمني وهو أمر ضروري من أجل استقرار المنطقة.
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