شكرا لقرائتكم خبر عن معين عبد الملك يشكر الرئيس على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يوليه 2020 صوره ارشيفيه Advertisements تقدم رئيس الوزراء، معين عبد الملك، بالشكر إلى رئيس الجمهورية على تكليفه بتشكيل الحكومة. وكتب عبد الملك، عبر حسابه على تويتر: اشكر ثقة الرئيس عبد ربه منصور بتكليفي تشكيل الحكومة في ظرف دقيق يحتم توحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء المؤسسات وتحسين الموارد وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الوطنية وتمتين العلاقة بتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. وأضاف أن الوصول إلى مسار لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض هو خلاصة جهود صادقة ورؤية واضحة قادها الرئيس وقيادة المملكة العربية السعودية ولعبت فيها القيادات السياسية دورا كبيرا يستشعر متطلبات اللحظة التاريخية ويستجيب لمهامها واستحقاقاتها.

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