شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الوطنية تثمن جهود المملكة في تسريع تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يوليه 2020 صوره ارشيفيه قال ناطق المقاومة الوطنية العميد صادق دويد، إن المقاومة الوطنية شريك استراتيجي لدول الإقليم في مواجهة المشاريع الإيرانية والتركية الهدامة المستهدفة للأمن القومي العربي.

وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: نثمن عالياً جهود الأشقاء في المملكة وحرصهم على الدفع بتنفيذ اتفاق #الرياض إدراكاً منهم لواقع المشهد اليمني على الأرض.

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