مليشيا الحوثي تفرض على مشايخ في إب الدفع بمقاتلين نحو جبهات الضالع

الأربعاء 29 يوليه 2020

صوره ارشيفيه Advertisements

أكدت مصادر محلية وجود تحشيدات بشرية كبيرة تقوم بها قيادات المليشيا الحوثية في مديرية القفر، شمالي محافظة إب (وسط اليمن)، للدفع بها نحو جبهات شمال غربي محافظة الضالع.



ونقلت وكالة "خبر"، عن مصادر قبلية قوله إن قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة إب، التقت بعدد من قياداتها الميدانية والمشايخ والشخصيات القبلية في مديرية القفر، اليوم الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2020م، وحثتها على تحشيد مقاتلين للدفع بهم نحو جبهات مديريتي الحشا وقعطبة، بمحافظة الضالع.

وأكدت المصادر، أن المليشيا فرضت على كل شيخ قرية في المديرية الدفع بخمسة مقاتلين على الأقل، وأخبرتهم أن التخاذل لا يقل شأناً عن "التعاون والتخابر مع دول العدوان"- حد قولها.