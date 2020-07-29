المنافذ الحدودية: هناك 11 منفذاً في كردستان 6 منها فقط معترف بها من بغداد

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن وجود 11 منفذاً في كردستان 6 منها فقط معترف بها رسمياً من قبل بغداد، مؤكدة أن جميع المنافذ البرية والبحرية باتت مؤمنة بالكامل.
وقال رئيس المنافذ الحدودية عمر الوائلي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشرف بشكل شخصي على خطة تأمين المنافذ الحدودية"، مشيراً الى أن "جميع المنافذ البرية والبحرية باتت مؤمنة بالكامل من قبل القوات الخاصة وقيادة العمليات المشتركة".
وأضاف أن "هذه القوات غير ثابتة وفي حالة استبدال مستمر كل خمسة عشر يوما لمنع التعارف والتنسيق"، مؤكداً أن "هناك 11 منفذا في إقليم كردستان 6 منها فقط معترف بها رسمياً من بغداد وهنالك 5 منافذ غير رسمية".
ولفت الوائلي الى أن "هنالك خطة حقيقية من أجل ربط منافذ الإقليم مع المنافذ في الحكومة الاتحادية بأقرب وقت"، معتبراً أن "حجم الإيرادات ومنذ بداية هذا العام وحتى الآن بلغ خمسمائة وسبعة وثلاثين مليار دينار".
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