لليوم الثاني على التوالي.. ولاية اميركية تسجل ارتفاعاً غير مسبوق في وفيات كورونا

وأعلنت إدارة الصحة المحلية اليوم الأربعاء عن رصد 217 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة، مقابل 191 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في الولاية إلى 6457 حالة وفاة سجلت 998 منها خلال الأيام السبعة الماضية.ولم تحصل جميع الوفيات التي أعلن عنها اليوم في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية، وتضم الحصيلة حالات وفاة وقعت في الأسابيع الماضية ولم يتم إحصاؤها حتى اليوم.

وأكدت السلطات الصحية في الولاية تسجيل 9446 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في الولاية حتى الآن إلى 451423، ما يجعل من فلوريدا ثاني أكبر بؤرة لكورونا في الولايات المتحدة بعد كاليفورنيا حيث سجلت حتى اليوم أكثر من 455.5 ألف إصابة.



وتقل حصيلة الإصابات اليومية في فلوريدا لليوم الرابع على التوالي عن العشرة آلاف.