سجلت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية لليوم الثاني على التوالي وللمرة الثالثة منذ بداية الأسبوع الجاري، ارتفاعا غير مسبوق في حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.
ولم تحصل جميع الوفيات التي أعلن عنها اليوم في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية، وتضم الحصيلة حالات وفاة وقعت في الأسابيع الماضية ولم يتم إحصاؤها حتى اليوم.
وأكدت السلطات الصحية في الولاية تسجيل 9446 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في الولاية حتى الآن إلى 451423، ما يجعل من فلوريدا ثاني أكبر بؤرة لكورونا في الولايات المتحدة بعد كاليفورنيا حيث سجلت حتى اليوم أكثر من 455.5 ألف إصابة.
وتقل حصيلة الإصابات اليومية في فلوريدا لليوم الرابع على التوالي عن العشرة آلاف.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي.. ولاية اميركية تسجل ارتفاعاً غير مسبوق في وفيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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