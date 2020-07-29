بواقع 23 ألف جرعة.. الاتحاد الأوروبي يشتري عقاراً لعلاج حالات كورونا الخطرة

وقعت المفوضية الأوروبية عقدا مع شركة "جيلياد" العملاقة الأمريكية للأدوية، بقضي بضمان الحصول على 30 ألف جرعة من عقار "ريمديسيفير" للدول الأعضاء بالتكتل وبريطانيا.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن العقد البالغ قيمته 63 مليون يورو (74 مليون دولار) سيتم دفعه بأموال طارئة من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وتابعت المفوضية أنه اعتبارا من أغسطس المقبل، فإن العقار سيكون متاحا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وحصل عقار "ريمديسيفير" في 3 يوليو على موافقة الاتحاد الأوروبي لعلاج الحالات الشديدة لمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا.
وتابعت المفوضية أنه اعتبارا من أغسطس المقبل، فإن العقار سيكون متاحا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وحصل عقار "ريمديسيفير" في 3 يوليو على موافقة الاتحاد الأوروبي لعلاج الحالات الشديدة لمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا.
وما تزال فعالية العلاج غير واضحة، حيث تظهر الدراسات نتائج مختلفة له.
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