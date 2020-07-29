اخبار العالم

بواقع 23 ألف جرعة.. الاتحاد الأوروبي يشتري عقاراً لعلاج حالات كورونا الخطرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقعت المفوضية الأوروبية عقدا مع شركة "جيلياد" العملاقة الأمريكية للأدوية، بقضي بضمان الحصول على 30 ألف جرعة من عقار "ريمديسيفير" للدول الأعضاء بالتكتل وبريطانيا.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن العقد البالغ قيمته 63 مليون يورو (74 مليون دولار) سيتم دفعه بأموال طارئة من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وتابعت المفوضية أنه اعتبارا من أغسطس المقبل، فإن العقار سيكون متاحا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.


وحصل عقار "ريمديسيفير" في 3 يوليو على موافقة الاتحاد الأوروبي لعلاج الحالات الشديدة لمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس .

وما تزال فعالية العلاج غير واضحة، حيث تظهر الدراسات نتائج مختلفة له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بواقع 23 ألف جرعة.. الاتحاد الأوروبي يشتري عقاراً لعلاج حالات كورونا الخطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا